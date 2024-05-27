مع احتدام المعارك.. زيلينسكي في إسبانيا طلبًا للسلاح

يتوجَّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، مناشدًا الدعم العسكري لمواجهة روسيا، في وقت تحتدم فيه المعارك بين جيشي الدولتين.

ونقلت صحيفة "الباييس" الإسبانية اليوم عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن إسبانيا تعتزم إرسال صواريخ باتريوت ودبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، في إطار حزمة أسلحة بقيمة 1.13 مليار يورو، أُعلن عنها الشهر الماضي. حسب وكالة "رويترز".

وقالت الصحيفة إن إسبانيا سترسل 12 صاروخًا من طراز باتريوت مضادًا للطائرات إلى أوكرانيا، و19 دبابة مستعملة ألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2إيه4، وأسلحة أخرى إسبانية الصنع، مثل: معدات وذخائر مضادة للطائرات المسيرة.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الجديدة من الأسلحة خلال زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدريد، اليوم الاثنين، حيث سيلتقي رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز، والملك فيليبي.

يتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك وبيلغورود وأوريول وإقليم كراسنودار.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان، عن إحباط محاولات أوكرانيا تنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية، حسب وكالة "سبوتنك".

وأضاف البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود، فيما تم إسقاط أربع مسيرات فوق إقليم كراسنودار، وتدمير واعتراض ست أخرى فوق أوريول.