فرنسا.. الأطباء الأجانب "بادهو" يواصلون الضغط على الحكومة

نظم الأطباء الأجانب في باريس، المعروفون باسم "بادهو"، مسيرة خارج وزارة الصحة الفرنسية؛ للضغط على الحكومة للوفاء بوعدها بتسريع تنظيم عملهم لمعالجة النقص في الممارسين الطبيين.

ووفق صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن في مواجهة العقود غير المستقرة، يعاني هؤلاء الممارسون، الذين يتراوح عددهم بين 4 و5 آلاف، من انعدام الأمن الوظيفي على الرغم من مؤهلاتهم.

ويجسد مصطفى، وهو طبيب جزائري، كفاحهم، بعد أن تم التخلي عنهم بعد سنوات من الخدمة في فرنسا بسبب عدم اليقين الإداري.

وفي خضم هذه التحديات، يظل تعهد الحكومة بتنظيم الممارسين الأجانب بارقة أمل، رددها التزام الرئيس إيمانويل ماكرون بتصحيح وضعهم غير المستقر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الواقع على الأرض يرسم صورة قاتمة، حيث يواجه العديد من الأطباء الأجانب أوامر الترحيل (OQTF) على الرغم من قيامهم بأدوار حاسمة في المستشفيات.

وكذلك توضح حالة بول، وهو صيدلاني كاميروني، العقبات البيروقراطية التي يواجهها الممارسون الأجانب، بما في ذلك التقييمات الصارمة مثل "Epreuves de Verification des Knowledge" (EVC)، والتي غالباً ما تؤدي إلى محدودية فرص التنظيم.

وتؤدي ندرة الوظائف إلى تفاقم محنتهم، إذ لا يحصل سوى عدد قليل من المرشحين على القبول من خلال عملية اختيار صارمة؛ مما يترك العديد من المهنيين المهرة في طي النسيان.

وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من هذه التحديات، يواصل الأطباء الأجانب تقديم الخدمات الأساسية، غالبًا في المناطق المحرومة حيث يتردد الممارسون المحليون في الذهاب إليها، إلا إن جهودهم يتم تقويضها من قبل نظام لا يعترف بمساهماتهم ويحرمهم من الاستقرار الذي يستحقونه.

وخلصت "لوفيغارو" إلى أنه بينما يتحد الأطباء الأجانب في نضالهم من أجل الاعتراف والاستقرار، تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لترجمة وعودها إلى إجراءات ملموسة؛ مما يضمن المعاملة العادلة لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية بغض النظر عن أصولهم.