هل تؤثر الخلافات الداخلية على "صورة النصر" التي يحاول نتنياهو رسمها؟

وقال صباغ لـ"إرم نيوز"، إن "نتنياهو يدرك جيدًا أنه وبنهاية الحرب الحالية سيكون مضطرًّا للمثول أمام لجنة تحقيق وتقديم إفادته بشأن الأحداث المفاجئة التي شهدتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري والمتمثلة بالهجوم المفاجئ لعناصر حماس على بلدات غلاف غزة".

وأوضح صباع، أن "هذه اللجنة يرغب نتنياهو أن تكون حكومية لتكون له اليد العليا والسلطة المطلقة عليها؛ إلا أن الأطراف الأخرى وخاصة المعارضين له يرغبون في أن تكون لجنة رسمية وبرئاسة رئيس المحكمة العليا".

وأشار إلى أنه "في حال كانت اللجنة رسمية وبقيادة رئيسة المحكمة العليا، فإن نتنياهو سيكون في وضع صعب للغاية، وسيؤدي ذلك حتمًا إلى سيناريو واحد يتمثل في نهاية حياته السياسية، وتقديمه للمحاكمة أيضًا".

وبين أن "كل طرف سياسي وأمني وعسكري في إسرائيل يقوم في الوقت الحالي ببناء الملفات للأطراف الأخرى"، معتبرًا أن تصريحات نتنياهو، وإنْ تراجع عنها، تمثل ضربة استباقية لجميع معارضيه والمؤسستين العسكرية والأمنية.