لإجبار سكان الشمال على النزوح.. إسرائيل تستأنف ضخ المياه إلى جنوب غزة
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن قرارًا صدر باستئناف ضخ المياه إلى جنوب قطاع غزة، وإنه تقرر تشغيل خط المياه بعد اتفاق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
لكن الأنباء التي نقلتها الصحيفة جاءت، بشكل غير معتاد، على لسان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان، الذي أبلغ وسائل إعلام أمريكية أن "المسؤولين الإسرائيليين أبلغوه باستئناف تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه"، قبل أن يظهر في الصورة وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وكان "سليفان" قد أشار، في تصريحات متلفزة، إلى أنه أجرى اتصالات قبل قليل مع مسؤولين إسرائيليين أبلغوه بتلك الخطوة.
وكان الوزير كاتس، قد أصدر تعليماته بعد مشاورات مع الحكومة، بقطع خط الإمداد الرئيس الذي يغذي قطاع غزة بالمياه، وذلك عقب عملية "طوفان الأقصى"، يوم السبت قبل الماضي.
وذكر الوزير الإسرائيلي المنوط به هذا الملف أنه أمر بقطع إمدادات المياه كافة عن قطاع غزة على خلفية تصاعد القتال مع مسلحين فلسطينيين، بالإضافة إلى سلسلة إجراءات عقابية أخرى على سكان القطاع.
ضغوط أمريكية
من جانبها، أفادت قناة "الآن 14" الموالية لحزب السلطة في إسرائيل، أن وزير الطاقة الإسرائيلي كاتس، أكد لها أن استئناف إمدادات المياه لجنوب القطاع جاء بالتوافق مع الرئيس جو بايدن، بيد أنها عنونت الخبر على موقعها الإلكتروني بأن القرار اتُّخذ "بفعل ضغوط بايدن".
وأضافت أنه في اليوم التاسع للحرب، وبعد أن قطعت إسرائيل المياه عن غزة، ذكر "كاتس" أن عودة ضخ المياه جاء بشكل جزئي فقط، ولسكان جنوب القطاع فحسب.
ونقلت عن كاتس قوله: "القرار بشأن ضخ المياه في منطقة محددة لسكان جنوب غزة، والذي صدر بالاتفاق بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو، يتناسق مع سياساتنا، ويتيح تعزيز الحصار الاقتصادي غير المسبوق على غزة التي تقبع بلا كهرباء أو مياه أو وقود، بغية محو حماس"، على حد قوله.
دفع السكان باتجاه الجنوب
وأوضح "كاتس" في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أن قرارًا من هذا النوع سيشجع سكان شمال غزة على ترك المناطق الشمالية للقطاع والتوجه جنوبًا بحثًا عن المياه، مضيفًا: "بعد ذلك يستطيع الجيش الإسرائيلي العمل في الشمال عقب مغادرة السكان".
ولفتت القناة إلى أن اليومين الماضيين شهدا صدور بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، خاطب فيه سكان قطاع غزة، وجاء فيه: "إرهابيو حماس يختبئون في مدينة غزة (شمال القطاع) في أنفاق تحت المنازل، وداخل بنايات لمدنيين أبرياء.. سكان غزة، تحرّكوا جنوبًا من أجل سلامتكم الشخصية وأمن عائلاتكم، وابتعدوا عن مخرّبي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية"، على حد قوله.
وتقول قناة "الآن 14" إن الجيش الإسرائيلي بصدد العمل، خلال الأيام المقبلة، بشكل كبير في مدينة غزة، ويحرص على الامتناع عن إصابة المدنيين.
وختمت بأن "حماس" ردت بأنها غير معنية ببيان الجيش الإسرائيلي، وطلبت من السكان عدم الاستجابة، الأمر الذي يهدد حياتهم.