لإجبار سكان الشمال على النزوح.. إسرائيل تستأنف ضخ المياه إلى جنوب غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن قرارًا صدر باستئناف ضخ المياه إلى جنوب قطاع غزة، وإنه تقرر تشغيل خط المياه بعد اتفاق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن الأنباء التي نقلتها الصحيفة جاءت، بشكل غير معتاد، على لسان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان، الذي أبلغ وسائل إعلام أمريكية أن "المسؤولين الإسرائيليين أبلغوه باستئناف تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه"، قبل أن يظهر في الصورة وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وكان "سليفان" قد أشار، في تصريحات متلفزة، إلى أنه أجرى اتصالات قبل قليل مع مسؤولين إسرائيليين أبلغوه بتلك الخطوة.

وكان الوزير كاتس، قد أصدر تعليماته بعد مشاورات مع الحكومة، بقطع خط الإمداد الرئيس الذي يغذي قطاع غزة بالمياه، وذلك عقب عملية "طوفان الأقصى"، يوم السبت قبل الماضي.

وذكر الوزير الإسرائيلي المنوط به هذا الملف أنه أمر بقطع إمدادات المياه كافة عن قطاع غزة على خلفية تصاعد القتال مع مسلحين فلسطينيين، بالإضافة إلى سلسلة إجراءات عقابية أخرى على سكان القطاع.