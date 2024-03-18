الكرملين عن انتقاد واشنطن للانتخابات الروسية: لا نستمع للآراء السخيفة

رفض الكرملين اليوم الإثنين، الانتقادات الأمريكية للانتخابات الرئاسية الروسية والتي اعتبرت واشنطن أنها لم تكن حرة ولا نزيهة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين أن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، واصفا المحاولات الغربية لتصوير الانتخابات على أنها غير شرعية بـ"السخيفة".

وأضاف بيسكوف حسبما نقلت عنه "رويترز"، أن "نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية، أظهرت أن الشعب الروسي ملتف حول الرئيس فلاديمير بوتين".

وتابع: "هذا هو التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله".