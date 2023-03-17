تقرير: الحكومة الفرنسية محاصرة والوضع مهدد بالخروج عن السيطرة

قال تقرير إخباري، اليوم الجمعة، إن الحكومة الفرنسية تجد نفسها محاصرة بين انتفاضة الشارع التي بلغت أوجها في مظاهرات أمس الخميس وضغط المعارضة التي تخطط لتقديم لائحة لوم ضدّها، ما يهدد بخروج الوضع عن السيطرة على خلفية مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

وأوضح التقرير الذي نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية، أنّ حكومة إليزابيث بورن تواجه أزمة سياسية متصاعدة حيث تستعد المعارضة لتقديم "لائحة لوم"، الجمعة، تزامنا مع الاستعداد لمظاهرات جديدة وتحذيرات من قادة النقابات من خروج الوضع عن السيطرة.

وتجمع مساء أمس الخميس، في يوم "غاضب" عدة آلاف من المتظاهرين في مدن مختلفة بفرنسا، وهي مظاهرات تتخللتها توترات وأحداث.

جاء ذلك بعد ساعات من لجوء الحكومة إلى مادة دستورية تنصّ على السماح باعتماد النص (مشروع القانون) دون التصويت عليه في الجمعية العامة، ما لم يكن هناك اقتراح بتوجيه لائحة لوم للإطاحة بالحكومة.