أوكرانيا تحظر التجول في خيرسون من الجمعة

أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية الأربعاء فرض حظر تجوّل في خيرسون الواقعة قرب خط المواجهة اعتبارًا من مساء الجمعة ولمدة 58 ساعة.

يأتي ذلك في حين تقول كييف إنها تستكمل الاستعدادات لهجوم مضاد واسع النطاق.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر بروكودين على تلغرام: "اعتبارًا من الساعة الـ20,00، الـ(17,00 ت غ) في الخامس من أيار/مايو، سيُفرض حظر تجول في خيرسون".

وأضاف أن الحظر "سيستمر حتى الساعة الـ06,00 صباحًا، الـ(03,00 ت غ) في الثامن من أيار/مايو".

وأردف قائلاً: "خلال هذه الساعات الـ58، سيُمنع التنقل في شوارع المدينة. كما سيُمنع الخروج من خيرسون والدخول إليها".