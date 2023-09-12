بوتين: ترامب يتعرض لاضطهاد سياسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لها دوافع سياسية وتظهر "فساد" النظام السياسي الأمريكي، معتبرًا أن ما يحدث لترامب اضطهاد بدوافع سياسية.

وترامب، الذي يتمتع بفرصة كبيرة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، متهم في سلسلة من القضايا الجنائية منها محاولة تغيير هزيمته أمام الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020 من بين اتهامات أخرى.

ودفع ترامب ببراءته بينما التزم بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، الصمت بشأن الإجراءات المتخذة ضد خصمه.

وذكر بوتين أن ما يحدث لترامب أمر جيد من وجهة نظر روسيا.