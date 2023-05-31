ما نوعية المسيّرات الأوكرانية المستخدمة في مهاجمة الأهداف الروسية؟

في تطور لافت للحرب في أوكرانيا، تعرضت العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء، لهجمات بطائرات مسيرة أسفرت عن تضرر بعض المباني، حيث حملت تلك الهجمات دلالات لافتة، مع توقعات بقرب "الهجوم المضاد" الذي تخطط له كييف لاستعادة مناطقها في الشرق الأوكراني.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها مناطق مدنية في موسكو لضربات أوكرانية مزعومة، في وقت نفت فيه كييف تورطها في ذلك.

يذكر أن العاصمة الروسية تقع على بعد حوالي 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أوكرانيا بالسعي إلى "ترويع الروس"، مشيدًا بمنظومة الدفاع الجوي في موسكو التي عملت "بشكل مرضٍ"، في تحييد هجمات الطائرات المسيرة.