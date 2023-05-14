عمران خان يدعو أنصاره إلى التظاهر

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إلى تظاهرات جديدة في البلاد اليوم الأحد، لدعم "الحرية"، بعد أن أثار اعتقاله لوقت قصير، أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد.

وخان، الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات ضد الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة، بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.

وقال عمران خان، مساء السبت، في خطاب ألقاه أمام أنصاره من منزله في لاهور "لا يمكن الحصول على الحرية بسهولة.. ينبغي انتزاعها.. ينبغي التضحية من أجلها".

ودعا خان، أنصاره إلى التظاهر "في شوارعكم وقراكم" في البلاد الأحد، وأعلن أنه سيستأنف الأربعاء، حملته للانتخابات المبكرة.