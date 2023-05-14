عمران خان يدعو أنصاره إلى التظاهر
دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إلى تظاهرات جديدة في البلاد اليوم الأحد، لدعم "الحرية"، بعد أن أثار اعتقاله لوقت قصير، أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد.
وخان، الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات ضد الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة، بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.
وقال عمران خان، مساء السبت، في خطاب ألقاه أمام أنصاره من منزله في لاهور "لا يمكن الحصول على الحرية بسهولة.. ينبغي انتزاعها.. ينبغي التضحية من أجلها".
ودعا خان، أنصاره إلى التظاهر "في شوارعكم وقراكم" في البلاد الأحد، وأعلن أنه سيستأنف الأربعاء، حملته للانتخابات المبكرة.
وخان، الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة، بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.
ويقول خان، إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.
لكن وزير الداخلية رانا سناء الله، تعهد بتوقيف خان، مجددًا، علمًا بأن الأخير يضغط منذ أشهر لإجراء انتخابات قبل تشرين الأول/أكتوبر أملًا بالعودة إلى الحكم.
وكان توقيف خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقًا ويتمتع بشعبية كبيرة، أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية، وقد أضرمت النيران في بضع إدارات رسمية وقطعت طرقات وخربت منشآت للجيش.
ونأى خان، بنفسه في خطابه عن التخريب الذي طاول منشآت عسكرية، نافيًا أن يكون أعضاءٌ في حزبه ضالعين فيه، وداعيًا إلى تحقيق مستقل في أعمال العنف.
وقتِل ما لا يقل عن 9 أشخاص خلال هذه المواجهات على ما ذكرت مستشفيات والشرطة.
وأصيب مئات عناصر الشرطة وأوقف أكثر من 4 آلاف شخص غالبيتهم في محافظتي بنجاب في شرق البلاد وعاصمتها لاهور، وخيبر باختونخوا في شمال غرب بحسب السلطات.