وثيقة: الهند تتوقع مزيدا من الاشتباكات مع القوات الصينية في الهيمالايا

واندلع اشتباك جديد بين الجانبين في شرق الهيمالايا في ديسمبر/ كانون الأول، لكن لم يسفر عن سقوط قتلى.

وجاء التقييم ضمن ورقة بحثية جديدة وسرية أعدتها شرطة لداخ، قُدمت في مؤتمر لكبار ضباط الشرطة، عقد في الفترة من 20 إلى 22 يناير/ كانون الثاني.

وقال التقرير إن التقييم استند إلى معلومات مخابراتية جمعتها الشرطة المحلية في المناطق الحدودية، وإلى نمط التوتر العسكري بين الهند والصين على مر السنين.

ولم يرد الجيش الهندي على طلب للتعليق، لكن التقييم يحظى بأهمية كونه تم تقديمه في مؤتمر حضره رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

كما لم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الهنديتان على طلبات للتعليق، ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للحصول على تعقيب.