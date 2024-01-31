بوتين يكشف نوع السلاح الذي أسقط الطائرة العسكرية الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن طائرة النقل العسكرية من طراز إيل-76 ​​التي أُسقطت في منطقة بيلغورود الأسبوع الماضي، تعرضت للقصف بصواريخ أطلقها نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وذكر بوتين خلال مناسبة في موسكو، إن "الطائرة أسقطت، وهذا ما تم التأكد منه، بواسطة نظام باتريوت أميركي" تم إطلاقه من "الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية". وأضاف أن روسيا تريد إجراء تحقيق دولي في الحادث.

وتتهم موسكو كييف بإسقاط الطائرة ​​وقتل 74 شخصا كانوا على متنها، من بينهم 65 جنديا أوكرانيا أسيرا قالت إنهم كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس.

ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفي أنها أسقطت الطائرة، وطالبت بإثبات هوية من كانوا على متن الطائرة.