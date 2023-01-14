قاض يرفض طلب ترامب إسقاط قضية امرأة تتهمه بالاغتصاب

وقال القاضي أيضا إن قانون الولاية لا يلزم كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، بإثبات أنها تعرضت لخسارة اقتصادية جراء تعليقات ترامب، وهو إثبات الذي كان يطلبه ترامب.

وقالت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب، "خاب أملنا من قرار المحكمة" ونعتزم الاستئناف فورا.