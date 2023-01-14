قاض يرفض طلب ترامب إسقاط قضية امرأة تتهمه بالاغتصاب

قاض يرفض طلب ترامب إسقاط قضية امرأة تتهمه بالاغتصاب

رويترز
رويترز

رفض قاض أمريكي يوم الجمعة محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إسقاط قضية رفعتها الكاتبة إي. جين كارول تتهمه فيها بالتشهير والتعدي عليها بعدما أنكر اغتصابه لها في منتصف التسعينيات، واصفا محاولة ترامب بأنها "سخيفة".

القضية هي إحدى قضيتين تتهم كارول فيهما ترامب بالتشهير حينما أنكر اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر برجدورف جودمان في أواخر 1995 أو مطلع 1996

وقال القاضي لويس كابلان في مانهاتن إنه لا يجد وجاهة لحجة ترامب بأنه يتعين رفض مزاعم كارول بخصوص تعرضها للتعدي بموجب قانون في نيويورك لأن القانون يحرمه من الإجراءات المستحقة في ظل دستور الولاية.

قاض يرفض طلب ترامب إسقاط قضية امرأة تتهمه بالاغتصاب
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وقال القاضي أيضا إن قانون الولاية لا يلزم كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، بإثبات أنها تعرضت لخسارة اقتصادية جراء تعليقات ترامب، وهو إثبات الذي كان يطلبه ترامب.

وقالت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب، "خاب أملنا من قرار المحكمة" ونعتزم الاستئناف فورا.

قاض يرفض طلب ترامب إسقاط قضية امرأة تتهمه بالاغتصاب
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والقضية هي إحدى قضيتين تتهم كارول فيهما ترامب بالتشهير حينما أنكر اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر برجدورف جودمان في أواخر 1995 أو مطلع 1996.

الكاتبة إي. جين كارول
الكاتبة إي. جين كارول

ورفعت كارول دعوى قضائية ضد ترامب لأول مرة بعد أن نفى الاتهام في يونيو/ حزيران 2019، وقال لمراسل في البيت الأبيض إنه لا يعرف كارول، وإنها "ليست من نوعي"، وإنها أيضا اختلقت هذا الادعاء لبيع مذكراتها الجديدة.

ونشأت الدعوى الثانية من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما وصف ترامب ادعاء الاغتصاب بأنه "خدعة" و"كذب" و"خداع" و"احتيال تام".

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