وسط توتر مع سول وطوكيو.. بيونغ يانغ تنفذ تجربة صاروخية كبيرة

كشفت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية نفذت تجربة صاروخية كبيرة، الأربعاء، تضمنت إطلاق 10 صواريخ باليستية.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه البحر الشرقي.

وذكرت الهيئة أن إطلاق الصواريخ الباليستية تم في منطقة "سونان" في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ في غضون الساعة 6:14 صباح اليوم.

وأكدت هيئة الأركان أن الجيش الكوري الجنوبي يجري تحليلاً مفصلاً حول نوع الصواريخ ومسافة الطيران وغيرها.

وشددت على أن الجيش يعزز "المراقبة واليقظة" استعداداً لعمليات إطلاق إضافية مع بقائه على أهبة الاستعداد، بينما يتبادل معلومات متعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية عن كثب مع السلطات الأمريكية واليابانية.

وبحسب "يونهاب"، تعدّ هذه المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً، منذ 13 يوماً، عندما أطلق صاروخ قصير المدى حلق مسافة 300 كيلومتر في يوم 17 مايو/أيار.

وتأتي عملية الإطلاق بعد 3 أيام من محاولة بيونغ يانغ الفاشلة لإطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري في 27 مايو/ أيار، وبعد يوم يومين من إرسالها مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات إلى الجنوب، الأربعاء.