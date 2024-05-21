إسرائيل تصادر معدات "أسوشيتد برس"

تحدثت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مصادرة السلطات الإسرائيلية كاميرا ومعدات بث تابعة لوكالة "أسوشيتد برس"، بعد اتهامات للوكالة بانتهاك قانون جديد يخص الإعلام كان تسبب بفرض حظر على شبكة قنوات "الجزيرة"، فيما نددت الوكالة بهذه الخطوة.

وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس "الأسوشيتد برس" لشؤون التواصل مع الشركات: "تدين الوكالة بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بقطع بثنا المباشر المستمر منذ فترة طويلة، والذي يظهر مشهدا لغزة، وكذلك الاستيلاء على المعدات".

وأوضحت أن هذه الخطوة "لم تكن مبنية على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد".

من جهته، قال البيت الأبيض إنه يتحرى صحة تقرير عن مصادرة إسرائيل معدات لوكالة أسوشيتد برس، واصفا الواقعة بأنها "مثيرة للقلق".

وأكدت المتحدثة كارين جان بيير، وفقا لوكالة "رويترز" أن البيت الأبيض يؤمن بضرورة تمكين الصحفيين من أداء عملهم وحقهم في ذلك.