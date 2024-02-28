بايدن يحقق فوزاً سهلاً في ميشيغان في طريقه نحو انتخابات الرئاسة

حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن فوزاً سهلاً في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان الثلاثاء.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن نحو 16% من الناخبين الديمقراطيين اختاروا "غير ملتزم" بدلاً من بايدن في بطاقات الاقتراع، وتجاوز عدد الأصوات في هذا الجانب 24500 صوت.

والجدير ذكره أنه في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين لم تتجاوز نسبة "غير ملتزم" 2%، بينما بلغت 11% في المرة الأخيرة التي سعى فيها رئيس ديمقراطي في الحكم لإعادة انتخابه، حين فاز باراك أوباما عام 2012.

ولا يواجه بايدن، البالغ من العمر 81 عاماً، أي معارضة جدية لترشحه لولاية ثانية في البيت الأبيض. لكن مع تزايد عدد القتلى المدنيين في حرب إسرائيل على حماس في غزة، تراجع تأييده بين المسلمين والعرب الأمريكيين، وهم كتلة حسمت فوزه في ميشيغان بفارق ضئيل عام 2020 على ترامب.

وتضم هذه الولاية في الغرب الأوسط الأمريكي أكبر نسبة من السكان الذين يُعرّفون عن أنفسهم بأنهم من أصل شرق أوسطي أو شمال إفريقي في البلاد، ويتركز معظمهم حول ديترويت.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ميشيغان رشيدة طليب، الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونغرس: "شعرت بالفخر اليوم بسحب بطاقة اقتراع للحزب الديموقراطي والتصويت بـ "غير ملتزمة".

وأضافت: "74% من الديمقراطيين في ميشيغان يدعمون وقف إطلاق النار إلا أن الرئيس بايدن لا ينصت إلينا، بهذه الطريقة يمكننا استخدام الديمقراطية للقول (استمع إلى ميشيغان)".

وأعلن الجمهوريون فوز دونالد ترامب بشكل مبكر في انتخاباتهم التي تنقسم إلى مرحلتين ولا تختتم إلا مع نهاية الأسبوع.