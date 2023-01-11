بريطانيا واليابان تعتزمان توقيع اتفاقية دفاعية تسمح بنشر متبادل للقوات

سيوقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الياباني فوميو كيشيدا اتفاقية دفاعية في لندن اليوم الأربعاء تسمح للبلدين بنشر قوات على أراضي بعضهما البعض، في أحدث تحرك نحو توثيق العلاقات الأمنية.

وسيوقع كيشيدا وسوناك اتفاقية دفاع متبادلة، تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في مايو/ أيار الماضي، بعد شهر من تعاون البلدين مع إيطاليا في برنامج جديد للطائرات المقاتلة.