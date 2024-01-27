روسيا تدين إنشاء "تحالف مدفعي" لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
أدانت روسيا بشدة الدول الغربية التي زودت وتزوّد أوكرانيا بالأسلحة، وبينها تلك التي يُعتقد أنها ساعدتها على إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76"، التي كانت تقل أسرى أوكرانيين، يوم الأربعاء الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، "إن موسكو تدين بشدة الدول الأجنبية، التي من خلال تزويد كييف بالأسلحة جعلت من الممكن الهجوم على الطائرة العسكرية إيل-76، فلولا الدعم الخارجي لأوكرانيا، ما كانت مثل هذه الهجمات الإرهابية لتحدث".
وأردفت: "من خلال ارتكاب مثل هذه الفظائع، يحاول نظام كييف إثارة اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة الأوكرانية وتشجيع رعاته، ليس فقط بالحفاظ على حجم المساعدات المالية وإمدادات الأسلحة، بل أيضا على زيادتها".
وتعليقا على تقارير إنشاء "تحالف مدفعي" لتزويد كييف بالأسلحة، قالت زاخاروفا إن "زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وسقوط المزيد من الضحايا".
وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية، سابقًا، أن حوالي 50 دولة من صيغة "رامشتاين" أنشأت تحالفًا مصممًا لتبسيط تمويل إمدادات المدفعية إلى أوكرانيا.
وكما ورد في البيان، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف، عن إنشاء تحالف المدفعية من أجل أوكرانيا.
وأعلن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون عدم مقبولية انتصار روسيا، ووعد بإرسال حوالي 40 صاروخًا طويل المدى من طراز"سكالب" ومئات القنابل الجوية، بالإضافة إلى أسلحة أخرى إلى أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا ردا على ذلك: "في باريس لا يريدون بعناد أن يفهموا أن المساعدة في التعزيز العسكري لنظام فلاديمير زيلينسكي لا تؤدي فقط إلى إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضًا إلى مقتل مواطنين فرنسيين".