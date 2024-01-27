روسيا تدين إنشاء "تحالف مدفعي" لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

أدانت روسيا بشدة الدول الغربية التي زودت وتزوّد أوكرانيا بالأسلحة، وبينها تلك التي يُعتقد أنها ساعدتها على إسقاط الطائرة الروسية "إيل-76"، التي كانت تقل أسرى أوكرانيين، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، "إن موسكو تدين بشدة الدول الأجنبية، التي من خلال تزويد كييف بالأسلحة جعلت من الممكن الهجوم على الطائرة العسكرية إيل-76، فلولا الدعم الخارجي لأوكرانيا، ما كانت مثل هذه الهجمات الإرهابية لتحدث".

وأردفت: "من خلال ارتكاب مثل هذه الفظائع، يحاول نظام كييف إثارة اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة الأوكرانية وتشجيع رعاته، ليس فقط بالحفاظ على حجم المساعدات المالية وإمدادات الأسلحة، بل أيضا على زيادتها".