أوكرانيا تشن هجوماً سيبرانياً على وزارة الدفاع الروسية

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها شنّت هجوما سيبرانيا أخرج الخادم الالكتروني لوزارة الدفاع الروسية عن العمل وعطّل مؤقتا التبادل الداخلي للمعلومات.

وجاء في بيان للاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن العملية "عطّلت خادم الاتصالات الخاص بوزارة الدفاع الروسية"، معلنة مسؤوليتها عنها.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن "الهجوم السيبراني قطع تبادل المعلومات بين وحدات وزارة الدفاع الروسية التي كانت تستخدم الخادم المشار إليه والموجود في موسكو". وأشارت إلى أن العملية "مستمرة".

بالتوازي مع ذلك، أفادت السلطات الروسية الثلاثاء بأن عطلاً طال مواقع إلكترونية عدة في البلاد سببه "مشكلة فنية".

ولم يُشَر إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية، وما من مؤشر يدل على وجود رابط بين ما أعلنته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية والعطل الذي أفادت به السلطات الروسية.

وأكدت وزارة التنمية الرقمية في بيان أن العطل "المتعلّق بالبنية التحتية لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC)" قد تم إصلاحه مساء.

لكن الوزارة لفتت إلى "اضطرابات" للخدمة قد تستمر "لبعض الوقت".

وتم الإبلاغ عن أعطال في منطقة موسكو وأيضا في سان بطرسبرغ ونوفوسيبيرسك وجمهورية تتارستان، وفقا لوكالة "ريا نوفوستي" الحكومية.