أوكرانيا تُنشئ قوات خاصة بالمسيّرات

وقَّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسومًا يقضي بإنشاء قوات منفصلة عن التشكيلات التقليدية في الجيش الأوكراني، تُعنى بالتعامل مع "الأسلحة والنظم غير المأهولة" كالطائرات دون طيار.

وبحسب المرسوم، الذي نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية، سيتم البدء في العمل على إنشاء قوات "النظم غير المأهولة" في تكوين القوات المسلحة، كما سيتم تشكيل قيادة لهذه القوات.