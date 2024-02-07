جندي أوكراني يستطلع مسيّرة صغيرة الحجم
جندي أوكراني يستطلع مسيّرة صغيرة الحجم(أ ف ب)

أوكرانيا تُنشئ قوات خاصة بالمسيّرات

وقَّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسومًا يقضي بإنشاء قوات منفصلة عن التشكيلات التقليدية في الجيش الأوكراني، تُعنى بالتعامل مع "الأسلحة والنظم غير المأهولة" كالطائرات دون طيار.

وبحسب المرسوم، الذي نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية، سيتم البدء في العمل على إنشاء قوات "النظم غير المأهولة" في تكوين القوات المسلحة، كما سيتم تشكيل قيادة لهذه القوات.

جندي أوكراني يستطلع مسيّرة صغيرة الحجم
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وكان نائب وزير الدفاع عن أوكرانيا إيفان غافريليوك، قد أعلن أن بلاده تحاول معالجة مشكلة العجز في قذائف المدفعية من خلال الإنتاج الضخم من الطائرات دون طيار.

وتشكل الحرب بالطائرات المسيَّرة نقلة نوعية في أشكال الحروب الكلاسيكية، حيثُ تعد الحرب الروسية الأوكرانية الأولى في استخدام هذا النوع من السلاح بشكل مكثف، لا سيما أن المسيَّرات شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

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