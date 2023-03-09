تقرير: جماعة الإخوان تستهدف أموال الإغاثة من الزلزال لترويج أجندتها

وجهت جماعة الإخوان المسلمين أنظارها إلى استغلال أموال الإغاثة التي تتدفق إلى تركيا من جميع أنحاء العالم لمساعدتها على تخطي كارثة الزلزال، للترويج لأيديولوجيتها الخاصة عبر بناء مراكز تنشر أفكارها في المناطق المتضررة.

وتقدر المعونة التي تدفقت من المتبرعين المحليين والأجانب لضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا في شهر فبراير بمليارات الدولارات

ووفقًا لتقرير نشره موقع "ذا نورديك مونيتور" تهدف جماعة الإخوان المسلمين لاستخدام هذه المعونة لتشييد المباني التي من شأنها أن تساعد على الترويج للأيديولوجية الإسلامية المسيّسة.

وتحدث التقرير عن مبادرات الجماعة لتعزيز نفوذها في حوالي 12 مقاطعة تركية، كما سلط الضوء على قيام وفد رفيع المستوى من الجماعة بإجراء سلسلة من المحادثات مع مسؤولين حكوميين، بعضهم على مستوى مجلس الوزراء، خلال الأسابيع الأخيرة، كما زار الوفد منطقة الزلزال والتقط الصور مع السكان المحليين.