بوتين: الهجمات الأوكرانية الأخيرة محاولة للتشويش على الانتخابات

وقال بوتين في تصريحات متلفزة خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسي: "هذه الضربات التي شنها العدو لن تمر بدون عقاب".

وأضاف: "أنا متأكد من أن شعبنا، شعب روسيا، سيستجيب لما يحصل بوحدة أعظم".

وأوضح أن مجموعات هجومية أوكرانية حاولت السيطرة على أراض روسية ثلاث مرات على الأقل في منطقة بيلغورود الحدودية وكذلك في منطقة كورسك المجاورة.

وتابع الرئيس الروسي في تعليقه على الهجمات الحدودية الأخيرة: "الهدف الآخر المحتمل لأعمال من هذا النوع هو صرف انتباه شعوبهم وجمهور البلدان الأخرى، عما يجري على خط التماس، حيث تمتلك القوات المسلحة الروسية زمام المبادرة بثقة".