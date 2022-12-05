سيول: كوريا الشمالية تطلق أكثر من 100 قذيفة مدفعية في أحدث تدريب عسكري
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الاثنين، حوالي 130 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية، في أحدث تدريب عسكري على ما يبدو بالقرب من حدودهما المشتركة.
وسقطت بعض القذائف في منطقة عازلة بالقرب من الحدود البحرية، في ما وصفته سيول بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين التي تهدف إلى تقليل التوترات.
الجيش الكوري الجنوبي أرسل عدة رسائل تحذيرية لكوريا الشمالية بشأن إطلاق القذائف
وزارة الدفاع
وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن الجيش الكوري الجنوبي أرسل عدة رسائل تحذيرية لكوريا الشمالية بشأن إطلاق القذائف.
ولم تعلن كوريا الشمالية بعد عن إطلاقها نيران المدفعية، لكنها أجرت عددا متزايدا من الأنشطة العسكرية، بما في ذلك إطلاق صواريخ وتدريبات اشتركت فيها الطائرات الحربية ووحدات المدفعية.
وكثفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المناورات العسكرية هذا العام، وقالتا إنها ضرورية لردع كوريا الشمالية المسلحة نوويا.