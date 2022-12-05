سيول: كوريا الشمالية تطلق أكثر من 100 قذيفة مدفعية في أحدث تدريب عسكري

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الاثنين، حوالي 130 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية، في أحدث تدريب عسكري على ما يبدو بالقرب من حدودهما المشتركة.

وسقطت بعض القذائف في منطقة عازلة بالقرب من الحدود البحرية، في ما وصفته سيول بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين التي تهدف إلى تقليل التوترات.