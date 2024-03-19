مقتل 4 من أسرة واحدة في قصف أوكراني على بيلغورود الروسية

وفي سرده للوفيات الناجمة عن القصف، قال جلادكوف إن الضحايا وهم زوجان وجدة وصبي يبلغ من العمر 17 عاما لقوا حتفهم عندما تعرض منزلهم لقصف مباشر.

وقال إن فتاة نجت وهي الآن في العناية المركزة.

وتكررت الهجمات على بيلغورود منذ عام 2022، لكنها تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية حيث لقي 25 شخصا حتفهم في هجوم واحد في أواخر ديسمبر/ كانون الأول. وقتل آلاف المدنيين الأوكرانيين في الهجمات الروسية.