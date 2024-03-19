مقتل 4 من أسرة واحدة في قصف أوكراني على بيلغورود الروسية
قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الاثنين، إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف أوكراني لقرية نيكولسكوي الواقعة بالمنطقة المتاخمة لأوكرانيا.
وأكد جلادكوف على تطبيق التراسل تيليغرام، أن وحدات الدفاع الجوي في بيلغورود أسقطت ثمانية أجسام محمولة جوا في وقت متأخر من المساء.
ولم تقع إصابات لكن الحطام المتساقط ألحق أضرارا بأسطح مواقع صناعية ومنازل.
وفي سرده للوفيات الناجمة عن القصف، قال جلادكوف إن الضحايا وهم زوجان وجدة وصبي يبلغ من العمر 17 عاما لقوا حتفهم عندما تعرض منزلهم لقصف مباشر.
وقال إن فتاة نجت وهي الآن في العناية المركزة.
وتكررت الهجمات على بيلغورود منذ عام 2022، لكنها تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية حيث لقي 25 شخصا حتفهم في هجوم واحد في أواخر ديسمبر/ كانون الأول. وقتل آلاف المدنيين الأوكرانيين في الهجمات الروسية.