بعد أشهر من تعيينه.. رئيس منظومة الدعاية لإسرائيل يقدم استقالته

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الجمعة، بأن رئيس المنظومة الدعائية لإسرائيل المعروفة باسم "هسبرا" موشيك أفيف، قدم استقالته بعد أشهر قليلة من تعيينه في هذا المنصب الرفيع.

ووفق الصحيفة، فقد تعرض أفيف لانتقادات قاسية؛ بسبب "عدم قدرة تل أبيب على تنفيذ حملات دعائية ناجحة أمام السردية الفلسطينية التي انتشرت بكثافة على مستوى العالم"، في إشارة إلى الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس المنظومة الدعائية أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيترك منصبه "لأسباب شخصية"، فيما وصف مديرون تنفيذيون للوزارات الحكومية الذين عملوا مع أفيف أن استقالته "خسارة كبيرة لدولة إسرائيل".