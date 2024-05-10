بعد أشهر من تعيينه.. رئيس منظومة الدعاية لإسرائيل يقدم استقالته
أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الجمعة، بأن رئيس المنظومة الدعائية لإسرائيل المعروفة باسم "هسبرا" موشيك أفيف، قدم استقالته بعد أشهر قليلة من تعيينه في هذا المنصب الرفيع.
ووفق الصحيفة، فقد تعرض أفيف لانتقادات قاسية؛ بسبب "عدم قدرة تل أبيب على تنفيذ حملات دعائية ناجحة أمام السردية الفلسطينية التي انتشرت بكثافة على مستوى العالم"، في إشارة إلى الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس المنظومة الدعائية أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيترك منصبه "لأسباب شخصية"، فيما وصف مديرون تنفيذيون للوزارات الحكومية الذين عملوا مع أفيف أن استقالته "خسارة كبيرة لدولة إسرائيل".
يذكر أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين قدموا خلال الأسبابيع الماضية استقالاتهم، على خلفية الحرب على غزة، وكان من أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أهارون هاليفا، وسط توقعات بحدوث استقالات عديدة خلال المرحلة المقبلة.
وتشن إسرائيل، حربا منذ أكثر من 7 أشهر على قطاع غزة راح ضحيتها الآلاف، وذلك عقب هجوم مباغت نفذته حركة حماس في ما بات يعرف لاحقا بأحداث السابع من أكتوبر.