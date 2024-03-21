"لوموند": التصعيد بين الروس والغرب يصل إلى الملاعب الأولمبية

يهدد قرار اللجنة الأولمبية الدولية منع الرياضيين الروس من المشاركة في مراسم استعراض البعثات خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية المقبلة في فرنسا باندلاع "حرب باردة" بين موسكو واللجنة الأولمبية، وفق ما ذكره تقرير إخباري فرنسي.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية إن القرار أثار انتقادات شديدة من موسكو، التي وصفته بأنه "انتهاك لمبادئ الألعاب"، مشيرًا إلى أن الصراع بين موسكو والغرب صار الآن داخل الحلقات الأولمبية.

واعتبرت "لوموند" أنّ ردّ فعل موسكو كان متوقعا وشديدا، حيث اتهمت الدبلوماسية الروسية، المنظمة التي تتخذ من لوزان مقرا لها بـ "الانحدار إلى العنصرية والنازية الجديدة" وفق تعبيرها.

اتهامات متبادلة

وأوضحت الصحيفة أن هذا الرد الحاد جاء بعد أن انتقدت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا بسبب ما سمته "تسييس الرياضة" من خلال تنظيم "ألعاب الصداقة"، وهي مسابقة تسعى موسكو إلى إحيائها في أيلول/ سبتمبر المقبل، كحدث موازٍ للأولمبياد الذي تستضيفه باريس في يوليو/ تموز 2024.

وحمّل المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اللجنة الأولمبية الدولية مسؤولية "تدمير المُثل الأولمبية والإضرار بمصالح الرياضيين الأولمبيين" وفق تعبيره، وأعربت موسكو عن غضبها من "الشروط التمييزية غير المسبوقة" التي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية على الرياضيين الروس.