الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف كردستان العراق مجددًا

وأضاف قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، إن " الحكومة العراقية أعطيت فرصة، وهي تعرف مدتها".

وتوعد باكبور باستمرار هجمات قوات الحرس الثوري، "في حال لم تفِ الحكومة العراقية بالتزاماتها"، على حدّ قوله.

وأعاد الضابط الإيراني التذكير باستهداف قواته بالصواريخ، العام الماضي، عدداً من "الجماعات الانفصالية المعارضة" في إقليم كردستان، بحسب وصفه.