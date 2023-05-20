الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف كردستان العراق مجددًا
هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، بإعادة استهداف "الجماعات المسلحة" في إقليم كردستان العراق المحاذي لإيران.
وقال العميد محمد باكبور قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، إن الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح "الجماعات الإرهابية" التي تشن هجمات مسلحة على الحدود الغربية لإيران وطردها من العراق، بحسب تعبيره، وفقاً لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، إن " الحكومة العراقية أعطيت فرصة، وهي تعرف مدتها".
وتوعد باكبور باستمرار هجمات قوات الحرس الثوري، "في حال لم تفِ الحكومة العراقية بالتزاماتها"، على حدّ قوله.
وأعاد الضابط الإيراني التذكير باستهداف قواته بالصواريخ، العام الماضي، عدداً من "الجماعات الانفصالية المعارضة" في إقليم كردستان، بحسب وصفه.