ضربة قاصمة لشركات الطيران الأمريكية بسبب الإعصار "إداليا"

ألغت شركات طيران في الولايات المتحدة أكثر من 850 رحلة جوية، الأربعاء، مع وصول الإعصار إداليا شديد الخطورة من الفئة الثالثة إلى اليابسة في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا.

وأفاد موقع "فلايت أوير دوت كوم" لتتبع حركة الطيران بأن شركة "ساوث وست إيرلاينز" ألغت أكثر من 200 رحلة، بينما ألغت شركة "دلتا إيرلاينز" 148 رحلة جوية، وألغت مجموعة "أمريكان إيرلاينز" 98 رحلة جوية حتى الساعة 8:17 صباحا بالتوقيت المحلي، وتأجلت أيضا نحو 795 رحلة، وألغت مطارات في مدن تامبا وكلير ووتر وتالاهاسي العمليات، وتراقب حالة العاصفة.