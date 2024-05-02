فورين أفيرز: مساعدات واشنطن لكييف لن تغير الحسابات في ساحة المعركة

يرى تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أن إقرار قانون المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، لن "يغيّر الحسابات" في ساحة المعركة مع روسيا.

وقال التقرير إن "التأخير الطويل في إرسال المساعدات من جانب واشنطن يعني أن أوكرانيا ستحتاج لبعض الوقت لإصلاح الأضرار التي لحقت بقواتها".

ورغم ذلك، لا ينفي التقرير أن المساعدات الأمريكية ستوفر ما يكفي من العتاد للقوات الأوكرانية لدعم التخطيط العسكري الأكثر منهجية لفصلي الصيف والخريف.

وأكد أن "إنهاء الحرب بشروط مواتية لأوكرانيا سيتطلب أكثر بكثير من مجرد تدفق جديد من المعدات".

وحملت المجلة الولايات المتحدة وشركاء أوكرانيا المسؤولية عن جعل نتيجة الحرب الحالية لصالح موسكو، نتيجة عدم انتظام الدعم، قائلة إن أوكرانيا ستحتاج لإستراتيجية شاملة لهزيمة موسكو في المستقبل البعيد.