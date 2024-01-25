نصب تذكاري لزعيم "فاغنر" في أفريقيا الوسطى (صور)

تداولت صفحات روسية معنية بالشأن الأفريقي على مواقع التواصل الاجتماعي، صور نصب تذكاري لزعيم مجموعة "فاغنر" السابق يفغيني بريغوجين، في مدينة "كاغا باندورو" في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ونشرت هذه الصفحات صورًا يظهر فيها جدار لأحد المباني عُلّقت عليه صور لبريغوجين، ووُضعت في أسفلها باقات من الزهور، وشموع يتجمع حولها عدد من سكان المنطقة.

وقال المستشار الأول لعمدة "كاغا باندورو" معلقاً: "إذا كان هناك سلام، اليوم، في جمهورية أفريقيا الوسطى، وعلى وجه الخصوص، في مدينة كاغا باندورو، فإن ذلك بفضل الشراكة مع روسيا من خلال شركة فاغنر العسكرية الخاصة".

وتابع المسؤول، في تصريح له: "اليوم نشكر الله الذي أعطانا الرجل العظيم يفغيني بريغوجين.. لقد أسس السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، نشكره ونُشيد به، وننظم هذا الحفل الكبير تخليدًا لذكراه".