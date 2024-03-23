فورين أفيرز: الولاية الثانية لترامب ستكون أكثر خطورة من الأولى

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن الولاية الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستكون "أكثر خطورة" من الأولى؛ بسبب تقلص دور الولايات المتحدة كضامن أمني موثوق لأوروبا.

وأشارت المجلة، إلى تصريحات ترامب التي أدلى بها في فبراير/شباط، عندما شجع القيادة الروسية على القيام "بما تريد" ضد أي دولة عضو في الناتو لا تنفق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ناهيك عن تعليقاته النارية المماثلة من قبل.

وشددت المجلة على أن "ترامب بات المرشح الجمهوري المفترض لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وهو يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن في العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة وبأنه إذا تم انتخاب ترامب لولاية ثانية، فإن مواقفه تجاه أوكرانيا وروسيا وحلف شمال الأطلسي وعقليته المتقلبة والمهتمة بمصالحه الذاتية ستكون محورية في الحرب في أوكرانيا".

ورأت المجلة، أنه "من المرجح أن يعطل ترامب علاقات الولايات المتحدة عبر الأطلسي برمتها أكثر بكثير مما فعل خلال فترة رئاسته الأولى".

وقالت إنه "رغم أن القادة الأوروبيين استقبلوا انتخابه في عام 2016 بالذعر، إلا أن سياسته كانت التي اتبعها خلال فترة رئاسته الأولى كانت تقليدية إلى حد ما".