لتوثيق العلاقات.. الرئيس الألماني يزور تركيا برفقة "شاورما مجمدة"

"سيخ شاورما مجمدة".. هذه الحمولة غير العادية رافقت الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير على متن طائرته خلال رحلته الحالية إلى تركيا.

وذكرت " DW" الألمانية أن الرئيس شتاينماير بدأ زيارة غير عادية لتركيا، الاثنين، تهدف إلى التشديد على العلاقات الوثيقة التي توحد سكان الدولتين، ولا سيما مساهمة جميع الأتراك الذين جاؤوا للعمل في ألمانيا منذ ستينيات القرن العشرين.

وأشارت إلى أن بين هؤلاء جد عارف كيليش، الذي تمتلك عائلته مطعمًا لكباب الدونر (شاورما) في العاصمة الألمانية منذ ثلاثة أجيال، وقد رافق الرئيس في رحلته بصحبة "الشاورما".

وقد أدخل المهاجرون الأتراك شطائر الكباب التي باتت معروفة في ألمانيا.

وقال أحد مستشاري الرئيس: "أصبح الكباب منذ ذلك الحين نوعًا من الأطباق الوطنية الألمانية".

ويشكل قطاع الكباب الألماني الذي يبلغ حجم مبيعاته السنوية نحو سبعة مليارات يورو، رمزا لنجاح اندماج الأتراك في البلاد.

كما اصطحب الرئيس على متن طائرته، عددا آخر من الضيوف كأمثلة لقصص الهجرة التركية إلى ألمانيا.