6 قتلى من طالبان بهجومين نفذتهما "جبهة تحرير أفغانستان"

قتل 6 مسلحين من حركة "طالبان" في أفغانستان، يوم الاثنين، خلال هجومين منفصلين في العاصمة كابول، تبنته "جبهة تحرير أفغانستان" المعارضة لحكومة طالبان.

وأعلنت الجبهة، عبر "تلغرام"، مسؤوليتها عن "الانفجار الذي وقع مساء الاثنين في العاصمة كابول واستهدف عناصر قوات طالبان وأسفر عن مقتل 4 من قوات الحركة وإصابة اثنين آخرين".

وفي الهجوم الثاني، أعلنت الجبهة عن تنفيذ قواتها هجوماً استهدف موقعاً لطالبان في تقاطع "لاب جار" بالجزء الثالث من مدينة "خير خان" في العاصمة، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر طالبان وإصابة 4آخرين، وتدمير عربة مدرعة تابعة لطالبان.

وذكرت الجبهة أن "حركة طالبان المتمركزة في هذا المركز اعتادت مضايقة سكان خيرخان بذرائع مختلفة من خلال إيقاف وتفتيش سيارات الركاب كل يوم وفي معظم الحالات قاموا باعتقالهم وتعذيبهم وسجنهم".

يأتي هذان الهجومان فيما تستضيف العاصمة كابول اجتماعاً إقليمياً بحضور سفراء الدول المجاورة لأفغانستان والمنطقة.