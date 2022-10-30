أول تعليق من نانسي بيلوسي على حادثة الاعتداء على زوجها



قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي السبت إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ"الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا.

وكتبت بيلوسي في رسالة على تويتر أنها تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها.

والجمعة، قالت السلطات الأمريكية إن رجلا يحمل مطرقة هاجم زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال اقتحامه منزلهما في مدينة سان فرانسيسكو في ساعة مبكرة من الصباح في اعتداء أثار مخاوف من العنف السياسي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مكتب رئيسة مجلس النواب إن بُول بيلوسي (82 عاما) نُقل إلى المستشفى وإن من المتوقع أن يتماثل للشفاء التام.

وقال وليام سكوت قائد شرطة سان فرانسيسكو إن الرجل الذي ألقي القبض عليه في المكان ويدعي ديفيد ديباب (42 عاما) ستُوجه له تهم الشروع في القتل والاعتداء بآلة قاتلة والسطو وعدة تهم جنائية أخرى.

وقالت شرطة الكونغرس إن رئيسة مجلس النواب المنتمية إلى الحزب الديمقراطي والتالية في التسلسل القيادي للرئيس الأمريكي كانت في واشنطن مع طاقم حراستها وقت الهجوم.

وقالت شبكة سي.إن.إن الإخبارية وصحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر إن المهاجم صاح "أين نانسي؟" قبل الهجوم. وأضافت سي.إن.إن أن المهاجم قال للشرطة أيضا عندما وصلت إلى المكان إنه كان "في انتظار نانسي".

وكشفت وسائل إعلام تفاصيل عن المتهم بالهجوم على منزل بيلوسي.

وقال موقع صحيفة "The Tribune-Democrat" الأمريكية، في تقرير نشره السبت، إن المتهم "ديفيد ديباب"، البالغ من العمر 42 عاماً، الذي اقتحم منزل نانسي بيلوسي واعتدى على زوجها بالمطرقة، سبق له نشر تعليقات عنصرية، إضافة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، كما أنه دافع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، وردد نظريات المؤامرة التي تتزعمها جماعة "QAnon" المتطرفة اليمينية.

وأشارت الصحيفة إلى إلقاء القبض على "ديفيد ديباب" في منزل نانسي بيلوسي، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، حيث سيتم توجيه تهم محاولة القتل، والهجوم بسلاح قاتل، والسطو، وإساءة معاملة كبار السن.