لنشره صورتين دعما لحماس.. شرطي بريطاني يواجه عقوبة السجن

يواجه شرطي متّهم في بريطانيا بنشر صورتين عبر تطبيق "واتس آب" دعما لحركة حماس، احتمال السجن في ختام محاكمته، التي أقرّ فيها بالذنب، وفق ما أفاد القاضي الناظر في القضية، اليوم الخميس.

وفي الـ6 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، علق عمل محمد عادل، البالغ من العمر 26 عامًا، في صفوف شرطة "ويست يوركشر" بشمال إنكلترا.

ومحمد عادل ملاحق بتهمتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب؛ وذلك لنشره "صورتين دعما لمنظمة محظورة، هي تحديدًا حماس" المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في البلاد"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".