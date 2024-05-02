لنشره صورتين دعما لحماس.. شرطي بريطاني يواجه عقوبة السجن
يواجه شرطي متّهم في بريطانيا بنشر صورتين عبر تطبيق "واتس آب" دعما لحركة حماس، احتمال السجن في ختام محاكمته، التي أقرّ فيها بالذنب، وفق ما أفاد القاضي الناظر في القضية، اليوم الخميس.
وفي الـ6 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، علق عمل محمد عادل، البالغ من العمر 26 عامًا، في صفوف شرطة "ويست يوركشر" بشمال إنكلترا.
ومحمد عادل ملاحق بتهمتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب؛ وذلك لنشره "صورتين دعما لمنظمة محظورة، هي تحديدًا حماس" المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في البلاد"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وبعيد الهجوم غير المسبوق لحماس داخل إسرائيل في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نشر عادل صورة على "واتس آب" تظهر مقاتلا من الحركة مرفقة بتصريح لمحمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وشارك صورة أخرى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مرفقة هذه المرّة بتصريح للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، بحسب ما أوضحت ممثّلة المدّعي العام في الجلسة، التي عقدت في محكمة الصلح في ويستمنستر.
وكشفت ممثّلة المدّعي العام، أن اثنين من زملاء عادل أبلغا قيادة الشرطة بعد اطلاعهما على الصورتين، معربين عن مخاوف.
وأفرج القاضي عن عادل، الذي يبقى رهن المراقبة القضائية بانتظار صدور الحكم في حقّه في الـ4 من شهر حزيران/يونيو، من دون أن يستبعد "احتمال السجن".