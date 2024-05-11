ساحة توترات لا تهدأ.. هل يشعل بحر الصين الجنوبي حربا عالمية؟

تتبعت الصين، الجمعة، سفينة للبحرية الأمريكية قرب جزر باراسيل في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وأصدرت تحذيرا لها، وبحسب شبكة "CNN" فإنه بات يُنظر إلى بحر الصين الجنوبي على نطاق واسع باعتباره نقطة اشتعال محتملة لحرب عالمية.

وقال الجيش الصيني إن التصرف الأمريكي الأخير "ينتهك بشكل خطير سيادة الصين وأمنها".

وأضاف "هذا دليل قاطع آخر على السعي للهيمنة الملاحية وعسكرة بحر الصين الجنوبي"، موضحا أن القوات ستبقى في حالة تأهب قصوى لحماية الأمن القومي.

وأفادت البحرية الأمريكية في بيان أن المدمرة تصرفت طبقا لحقوقها وحرياتها الملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر باراسيل "بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأضاف البيان أن المدمرة "هالسي" خرجت من المنطقة بعد عمليتها وواصلت طريقها في بحر الصين الجنوبي.

وتجري البحرية الأمريكية بانتظام عمليات حرية الملاحة (FONOPs) في بحر الصين الجنوبي، وتدين بكين مثل هذه العمليات باعتبارها غير قانونية.

ويعد بحر الصين الجنوبي، ممر تعبر من خلاله تجارة قيمتها أكثر من 3 تريليونات دولار سنويا، وتشمل تلك الأجزاء مناطق تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، تزعم الصين أحقيتها بالسيادة على أجزاء كبيرة منه بحسب "رويترز".

أهمية بحر الصين الجنوبي

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، يعد الممر المائي الذي تبلغ مساحته 1.3 مليون ميل مربع حيويًا للتجارة الدولية، حيث يمر عبره ما يقدر بثلث الشحن العالمي الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات كل عام.

ومع ذلك، فإن الكثير من قيمته الاقتصادية لا تزال غير مستغلة. ووفقا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية، يحتوي الممر المائي على ما لا يقل عن 190 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و11 مليار برميل من النفط.