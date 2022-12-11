لأول مرة.. صربيا تطالب بنشر قواتها في كوسوفو

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، إن بلاده ستطلب من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي أن تسمح لها بنشر جيشها وشرطتها في كوسوفو، على الرغم من اعتقادها أن فرصة الموافقة على الطلب معدومة.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحفي في بلجراد إنه سيقدم الطلب في خطاب إلى قائد قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو.

وجاءت تصريحات فوتشيتش بعد سلسلة من الحوادث بين السلطات في كوسوفو والصرب الذين يشكلون غالبية السكان في شمال كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية.