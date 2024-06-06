رئيس وزراء سلوفاكيا يظهر للمرة الأولى بعد محاولة اغتياله

تداولت وسائل الإعلام أول خطاب متلفز لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها في مايو الماضي.

وبيّن فيتسو في الخطاب، أن الفريق الطبي في مستشفى روزفلت في بانسكا بيستريتسا حال دون وقوع الأسوأ، وأنه يحصل الآن على الرعاية الطبية في العيادات الخارجية لمستشفى سانت مايكل في براتيسلافا، مؤكدا بأن من حاول اغتياله لم يكن سوى "رسول للشر والكراهية السياسية".

وتوقع رئيس الوزراء أن تبدأ وسائل الإعلام المناهضة للحكومة والمنظمات السياسية غير الحكومية الممولة من الخارج والمعارضة، في التقليل من أهمية محاولة اغتياله.