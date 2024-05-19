بحضور خامنئي.. مجلس الأمن القومي الإيراني يجتمع بعد حادثة رئيسي

أفادت وسائل إعلام إيرانية بعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني بحضور المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي.

وقالت وسائل إعلام إخبارية مقربة من الحرس الثوري إنه "بدأ قبل قليل اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (أعلى هيئة أمنية) بحضور المرشد علي خامنئي"، من دون المزيد من التفاصيل.

وجاء هذا الاجتماع فيما لم تعثر السلطات الإيرانية، رغم استنفار كل طاقاتها، على مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي تحطمت بالقرب من غابات في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكان عدد من المسؤولين، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، على متن المروحية التي كانت عائدة إلى مدينة تبريز من الحدود المشتركة بين إيران وأذربيجان.

وبحسب المادة 131 من الدستور الإيراني، فإنه "في حالة وفاة الرئيس أو إقالته أو استقالته أو غيابه أو مرضه لمدة تزيد على شهرين، يتولى النائب الأول صلاحياته بموافقة القيادة، ويتولى مجلس يتكون من رئيس مجلس النواب، ورئيس السلطة القضائية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية، اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد خلال خمسين يوما على الأكثر".