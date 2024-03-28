بعد اشتداد القصف الروسي.. أوكرانيا تطالب الغرب بصواريخ باتريوت

طالبت أوكرانيا، الأربعاء، حلفاءها الغربيين، تزويدها بالمزيد من منظومات باتريوت للدفاع الجوي، بعد قصف روسي طال مناطق أوكرانية عدة من بينها خاركيف، أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين مجددا إلى "تسريع تسليم" بلاده طائرات مقاتلة من طراز إف-16 بالإضافة إلى منظومات باتريوت.

وبحسب "فرانس برس"، كتب الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي إن "تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا وتسريع تسليم أوكرانيا طائرات إف-16 مهمّتان حيويتان"، مضيفا "لا مبرر منطقيا لتفسير سبب عدم تغطية صواريخ باتريوت التي يوجد الكثير منها حول العالم، سماء خاركيف وغيرها من المدن والبلدات التي يهاجمها الإرهابيون الروس".

وتطلب أوكرانيا من حلفائها الغربيين أن يسلّموها مساعدات إضافية وبشكل أسرع، لكن في بروكسل كما في واشنطن، أعاقت الانقسامات السياسية تسليم كييف أسلحة ومساعدات في الأشهر الأخيرة.