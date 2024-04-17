شاهد.. حادثة غريبة خلال استعراض للجيش الإيراني (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء محلية إيرانية، عن حادثة وصفتها بـ"الغريبة" بقيام مركبة عسكرية بقذف المياه على ضباط عسكريين ومصورين من الصحفيين.

وقالت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، إن "حادثة غريبة حدثت خلال استعراض عسكري في مدينة مشهد شمال شرق إيران ولم يتم بعد معرفة سبب هذا الحادث".

وأضافت "أن ما قامت به المَركبة العسكرية خلال استعراض عسكري في مدينة مشهد تسبب بإحداث أضرار في كاميرات المصورين الذين كانوا يقومون بتغطية الاستعراض".