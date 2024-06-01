بلينكن يناقش خطة وقف إطلاق النار بغزة مع السعودية والأردن وتركيا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، اتصالات مع وزراء خارجية السعودية، والأردن وتركيا، ناقش فيها اقتراح وقف فوري لإطلاق النار في غزة، قال إنه يصب في مصلحة الطرفين المتقاتلين، بحسب بيان نقلته "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها، إن الوزير بلينكن أجرى اتصالات هاتفية منفصلة، يوم الجمعة، مع وزراء خارجية السعودية، وتركيا، والأردن، لمناقشة اقتراح لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إلى أن بلينكن الذي أجرى الاتصالات الهاتفية على متن الطائرة أثناء عودته إلى واشنطن من براغ أكد لنظرائه أن الاقتراح يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين.