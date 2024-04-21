بوركينافاسو.. المجلس العسكري يحتمي بـ "السترات الحمراء" لتكميم معارضيه

طفت على شبكات التواصل الاجتماعي في بوركينافاسو حركة تطلق على نفسها اسم "السترات الحمراء" وتضم مجموعة من الشباب يطرحون أنفسهم كمؤيدين للسلطات العسكرية الحاكمة.

وأثار ظهور هذه الحركة جدلا في البلاد الواقعة تحت الحكم العسكري، وتشهد تضييقا على الحريات في ظل حكم السلطات الانتقالية وضبابية المشهد السياسي وآجال إنهاء الحكم العسكري.

ووفق متابعين، فإنّ السلطات العسكرية الحاكمة، التي لم تعلق على ظهور هذه المجموعة، تبدو وكأنها تمنحها الضوء الأخضر للنشاط، وتكميم أصوات المعارضين.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إن هؤلاء الناشطين يهددون "الأصوات المعارضة" ويعلنون أنهم سيداهمون منازل من ينتقدون تصرفات النظام العسكري الحاكم.

وبحسب الإذاعة الفرنسية فقد توجه عدد من الشباب قبل أيام إلى منزل رئيس "الإطار الوطني للتشاور" لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أنّ المراقبين قلقون ويخشون "الانزلاق إلى وضع خطير".

وتعيد تسمية هذه المجموعة إلى الأذهان حركة "السترات الصفراء" التي ظهرت في فرنسا قبل سنوات، واجتاحت الشوارع في حركات احتجاجية واسعة.