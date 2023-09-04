هل تشعل"لافتة" شرارة أزمة بين المتدينين الحريديم والحكومة الإسرائيلية؟

ذكر موقع "واللا" العبري اليوم الاثنين، أن قوات الشرطية الإسرائيلية قامت بتفريق عشرات المتظاهرين من التيار الديني المتطرف في إسرائيل والذي يُعرف بـ "الحريديم".

ووفقًا لمصادر مطلعة في الشرطة الإسرائيلية، فإن هذه المظاهرات الاحتجاجية التي نظمها المتطرفون من أبناء هذا التيار تأتي احتجاجًا على تمديد اعتقال شخصين متشددين يشتبه في قيامهما بمهاجمة لافتة والقيام بتخريبها.

وأشار مصدر أمني مسؤول في الشرطة الإسرائيلية إلى أنه قد خرج العشرات من المتظاهرين الحريديم مساء أمس (الأحد) في مظاهرة احتجاجية في حي جيئولا بالقدس، وأغلقوا ممرات الحافلات في شارع يحزقيل في الحي. وقاموا بهماجمة جنود يرتدون الزي العسكري أثناء مرورهم من الحي.

أفاد موقع "واللا" وفقًا لمصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن قوات الأمن اعتقلت خلال نهاية الأسبوع الماضي أحد أفراد اليهود الحريديم من سكان القدس ويبلغ من العمر 25 عامًا، وذلك للاشتباه في قيامه بثقب إطارات حافلة في حي جيئولا بالمدينة قبل عدة أسابيع.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية فإن "المشتبه فيه جاء ومعه مثقاب وثقب ثماني حافلات. وألحق أضرارًا بآلاف الأشخاص وألحق أضرارًا واسعة النطاق بالجمهور".

ويشتبه في أنه أشعل النار في أعمدة إنارة في شارع بار إيلان بالقدس، وألحق أضرارًا بنحو نصف مليون شيكل. وعليه قامت قوات الشرطة بتمديد اعتقاله.

وفي تصريح خاص لموقع "واللا" قال مسؤول رفيع المستوى في الشرطة الإسرائيلية، إنه "تم اعتقال عدة مشتبهين آخرين، من سكان بيت شيمش، بشبهة تخريب لوحة إعلانية عليها صورة رئيس بلدية بيت شيمش "عليزا بلوخ".

وشهدت المدينة، في أعقاب زيارة رئيسة البلدية مؤخرًا وقيامها بجولة في مبنى مدرسة للحريديم من المقرر افتتاحها في المستقبل القريب، أعمال شغب، أدت إلى رفع مستوى الصدام بين اليهود المتشددين والعلمانيين في المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر مقطع فيديو أمس يظهر فيه رجل علماني من أحد أحياء رمات بيت شيمش وهو يقول: "لن يكون هناك متطرفون هنا". تصريحات وشعارات من هذا النوع يعزوها اليهود المتشددون في المدينة إلى أجندة العمدة بلوخ.

وأوضح المسؤول أيضًا أنه وفي أعقاب اقتراب موعد الانتخابات يتصاعد التوتر في المدينة بين العلمانيين والمتدينين. وأضاف المسئول أن الشرطة اعتقلت شخصًا آخرَ يشتبه في أنه متورط في الهجوم الذي شنَّه حشد من اليهود الحريديم المتطرفين على زوجين قادا سيارتهما عن طريق الخطأ إلى حي يهودي متشدد في المدينة خلال أيام السبت، والتي حسب الشريعة اليهودية أنه انتهك حرمة السبت والتي تُحرم اليهودية فيه الحركة من خلال وسائل النقل.

وأشار المسؤول أيضًا إلى أنه تم التحقيق مع مشتبه فيه آخر بسب تورطه في تهديد صاحبة متجر في المدينة، تدَّعي أن عدة أشخاص طلبوا منها المال وألحقوا أضرارًا بالمتجر، بل وطالبوها بإغلاق المتجر مبكرًا "بأمر من حاخامات" الحريديم المتطرفين لانتهاكها حرمة يوم السبت المقدس حسب تعاليم الديانة اليهودية.

المصدر: موقع "واللا" العبري