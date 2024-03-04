حرب غزة تثير انقساما بين المجموعات اليهودية اليسارية في فرنسا

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن حرب غزة تثير انقساما بين اليهود اليساريين في فرنسا (مجموعة مناهضة للصهيونية، وأخرى تؤكد على مكافحة معاداة السامية)، رغم اتفاقهم في ملفات كثيرة قبل هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وسلطت الصحيفة الضوء على أوجه التشابه بين هذه المجموعات، وقالت "إنهم يهود من اليسار، وملتزمون بشدة ضد جميع أشكال العنصرية، وساروا معًا ضد قانون الهجرة الأخير، إلا أن تحليلاتهم للفترة بعد 7 أكتوبر تختلف بشكل كبير".

وأشارت أن جماعات مثل "تسيدك" المناهضة للصهيونية، والاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام يركزان على مكافحة معاداة السامية، في وقت ظهرت جماعة "جوليم" لمحاربة معاداة السامية في فرنسا، لكنهم لا يشتركون في التفسير ذاته لما يجري.