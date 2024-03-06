رغم فشل حملتها.. نيكي هيلي مستمرة في السباق الجمهوري

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن إصرار نيكي هيلي على التمسك في السباق الجمهوري، رغم فشل حملتها الذريع في ولاية ساوث كارولاينا، كان قد أثار فضول الجميع لمعرفة سبب إصرارها على ذلك.

وفي إحدى التجمعات في ريتشموند فيرجينيا، قالت الحاكم السابق لولاية ساوث كارولينا لدونالد ترامب: "لا يتعلق الأمر بحزب سياسي مستقبلي أو مهنة سياسية أو أي شيء آخر"، وأردفت: "إني أفعل ذلك من أجل أطفالي وأطفالك وأحفادك."

ومع عدم وجود طريق للعودة لحملتها، يقول المطلعون إن هيلي ستحسب الآن خطواتها التالية بعناية، مع البقاء متيقظة للسباق المقبل للبيت الأبيض في عام 2028.

تأييد ترامب

وكان من المرجح أن تحصل هيلي على منصب وزاري في إدارة ترامب المستقبلية، وربما حتى أن تكون نائبة له في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن موقفها الانتقادي المتزايد تجاه الرجل البالغ من العمر 77 عامًا قضى على هذا الاحتمال، بحسب ما قالت "تلغراف".