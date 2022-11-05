في أول تعليق بعد خسارة تحالفه الانتخابي.. غانتس يدعو لتشكيل "حزب وسطي" عابر للكتل السياسية

دعا رئيس تحالف "معسكر الدولة"، ووزير الدفاع بيني غانتس، الجمعة، لإقامة حزب جديد وسطي يتخطى الكتل السياسية في أول تعليق له على خسارة المعسكر الذي كان ضمنه في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وقال غانتس، في تصريحات نقلتها القناة "7" العبرية، "أعتقد أننا بحاجة إلى حزب سياسي وسط عابر للكتل السياسية الحالية، خصوصا في ظل توجه إسرائيل للانقسام والتطرف"، في إشارة منه لفوز تحالف "الصهيونية الدينية" المتشدد في الانتخابات.

وأضاف: "نحن نحترم قرار الناخبين وبعد تشكيل الحكومة سنكون معارضة مسؤولة، كما سنواصل بناء معسكر الدولة كبديل حكم ونعمل من أجل مواطني إسرائيل".

وأوضح غانتس: "هذه عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لي، نتائج الانتخابات مدوية ولا لبس فيها، ويجب أن نقبلها ونحترمها ونتصرف كما ينبغي أن نتصرف في ظل الديمقراطية".

وتابع، أود أن أشكر من صميم قلبي أكثر من (430) ألف رجل وامرأة إسرائيليين صوتوا لمعسكر الدولة، في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين.

وأكد غانتس، في تصريحاته، "سنستمر في القيادة بطريقة معسكر الدولة وخدمة البلد الذي نحبه كثيرا، كما أننا سنواصل السير بإيمان في طريقنا، ونضع إسرائيل قبل كل شيء".

يشار إلى أن غانتس، الذي شكل تحالف "معسكر الدولة" حصل على 12 مقعدا في الكنيست، كرابع أكبر حزب سياسي.

ولمدة عام كامل، عمل غانتس، ضمن تحالف يساري مع رئيس الوزراء يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل"، حيث شغل منصب وزير الدفاع ضمن الائتلاف الذي شكله بينيت- لابيد.