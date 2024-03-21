تعيين لويس مونتينيغرو رئيسا للوزراء في البرتغال‎

أعلنت الرئاسة البرتغالية في وقت متأخر، الأربعاء، تعيين لويس مونتينيغرو رئيسا للوزراء في أعقاب فوز حزب التحالف الديمقراطي اليميني الذي ينتمي إليه بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 آذار/مارس.

ويخلف المحامي والبرلماني المخضرم البالغ 51 عاما أنطونيو كوستا زعيم الحزب الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ 2015.

وكانت الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية من الدول القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عندما استقال كوستا وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد ورود اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.

وخاض مونينيغرو الانتخابات ببرنامج تعهد فيه تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق خفض الضرائب وتحسين خدمات الصحة العامة وكذلك التعليم الذي تضرر بسبب إضرابات المعلمين المطالبين بتحسين أجورهم.

وبحسب "فرانس برس"، قال الزعيم المنتخب حديثا للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا إنه سيقدم تشكيلته الحكومية الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن تتولى مهامها في 2 نيسان/أبريل.

وأنهى اجتماع دي سوزا ومونتينيغرو عملية تسمية رئيس وزراء جديد.

ورغم فوز حزب التحالف الديموقراطي في انتخابات 10 آذار/مارس، إلا أنه نال 79 مقعدا فقط، وهو عدد أقل بكثير مما يحتاجه لتحقيق الغالبية في البرلمان المؤلف من 230 مقعدا.

وحتى مع دعم حزب المبادرة الليبرالية الصغير والقريب من رجال الأعمال، سيظل التحالف الديمقراطي بحاجة إلى دعم حزب تشيغا (كفى) المناهض للهجرة والمؤسسات من أجل الوصول إلى غالبية 116 مقعدا.

ورجحت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات أن يكون اليمين بأكمله المكون من تشيغا والمبادرة الليبرالية ضمن الغالبية في البرلمان المقبل.

وعلى الرغم من إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بسبب التضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة.

تضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط كوستا وتضاعف عدد المهاجرين في 5 سنوات، وهما موضوعان واعدان لليمين المتطرف.