هل تقوض الاحتجاجات الطلابية مصداقية أمريكا في العالم؟ (فيديو إرم)

لم تحتج الصورة في أمريكا أكثر من أيام احتجاجات قليلة، حتى تبرهن للعالم أجمع بأن بلاد حرية التعبير يُسمح فيها التعبير فقط إن كان على هوى الحكومة الأمريكية، وإن حدث عكس هذا فيسجرك صوتك إلى مهانة علنية وثقتها العدسات وما زالت.

احتقان شعبي لم تعرفه أمريكا منذ حرب فيتنام قبل 6 عقود تقريبا، تلك الفترة التي أكدت فيها التجربة أن الحركات الطلابية على مر التاريخ خُلقت لِتصنعَ التغيير، حيث إن طلاب جامعة كولومبيا آنذاك وباحتجاجهم ضد موقف البيت الأبيض من الحرب صاغوا رأيا عاما أنهى على إثره الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون تصعيدا خطيرا، وانصاع بعد أقل من عام لرأي الشارع بسحب القوات الأمريكية من فيتنام وصياغة اتفاقيات بعيدة عن لغة النار، التي ولو قلبنا كتب تاريخ الشارع الأمريكي، سنجدها حاضرة بقوة في احتجاجات عدة شهدتها الولايات المتحدة ولنا في مثال حراك جامعة ولاية كينت دليل من بين كثر، حينما فتح رجال أمن أمريكيون النار على طلبة رفضوا حرب فيتنام وقتلوا أربعة منهم عام 1970، والأمثلة كثيرة.