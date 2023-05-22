أوكرانيا: قواتنا تتقدم حول باخموت المدمرة

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن قواتها ما زالت تتقدم على جانبي مدينة باخموت في شرق البلاد رغم تراجع "حجم" تحركاتها وإن روسيا تجلب مزيدًا من القوات.

وأعلنت روسيا يوم السبت استيلاءها على باخموت بالكامل، لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا منذ ذلك الحين إن قوات كييف لا تزال تسيطر على جزء صغير من المدينة.

وأكدت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الاثنين أن بلادها لها موطئ قدم صغير داخل المدينة نفسها.

وقالت في تصريحات نقلها التلفزيون "من خلال تحركنا على الجانبين -في الشمال والجنوب- ننجح في تدمير العدو. بالتحرك على طول الجانبين والسيطرة على مرتفعات معينة هناك، جعلت قواتنا المسلحة من الصعب للغاية على العدو البقاء في المدينة نفسها".